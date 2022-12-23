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Питерец.ру » Общество » В Смольном наградили лучших энергетиков города

В Смольном наградили лучших энергетиков города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге наградили лучших энергетиков города

Сегодня в Смольном чествовали лучших энергетиков Петербурга. Сотрудникам инженерно-энергетического комплекса города вручили награды Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов.

– Нам кажется, что вода, свет и газ есть в наших домах сами по себе. Но на самом деле их обеспечивают 43 тысячи сотрудников энергетической отрасли. Сферы, где нет перерывов или выходных, – сказал спикер парламента.

Губернатор подчеркнул, что петербургские энергетики занимаются самым главным – обеспечением жизни города, особенностью которого является расположение в северных широтах. Одной из заслуг работников отрасли он назвал переход Петербурга на новое освещение улиц и подсветку зданий.

Сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса города получили Благодарности Законодательного Собрания.

Свой профессиональный праздник энергетики ежегодно отмечают 22 декабря. Сегодня в Северной столице работают десятки электростанций, теплоцентралей и котельных.  В 2022 году энергетики   вновь ставят рекорды. Увеличены темпы строительства, реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей до 280 км. Повышен уровень газификации до 95,5% – это один самых высоких показателей в нашей стране. Обеспечен уровень очистки сточных вод города до 99,6 %. 25 тысяч светодиодных светильников установлено на 190 городских объектах.

Источник: ЗАКС
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