В Смольном петербуржцам вручили государственные награды

Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды.

«Всем вам, собравшимся в этом зале - врачам, учителям, работникам промышленных предприятий, журналистам, нашим воинам хотел бы сказать спасибо от имени правительства и жителей Санкт‑Петербурга за ваш труд и служение России и городу. Все вы добились очень серьезных успехов и больших побед в своем деле», - отметил Александр Беглов.

Боевые ордена вручены участникам специальной военной операции. Отмечены заслуги медиков – сотрудников больницы Святого Георгия, Национального центра онкологии им. Петрова, института им. Турнера, университета им. Мечникова.

Сотрудники петербургских промышленных предприятий, научных институтов, преподаватели вузов, строители, деятели культуры и журналисты удостоены орденов и медалей, Благодарностей Президента России, почетных званий. Также вручены городские награды – знаки отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом» и Почетные грамоты Губернатора Санкт‑Петербурга.

Кроме того, вручены награды за подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года и летним Паралимпийским играм 2020 года.

«Все вместе мы работаем на благо нашей страны, нашего города», - сказал Александр Беглов.