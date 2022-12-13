В Смольном петербуржцам вручили государственные награды

Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды.
Боевые ордена вручены участникам специальной военной операции. Отмечены заслуги медиков – сотрудников больницы Святого Георгия, Национального центра онкологии им. Петрова, института им. Турнера, университета им. Мечникова.
Сотрудники петербургских промышленных предприятий, научных институтов, преподаватели вузов, строители, деятели культуры и журналисты удостоены орденов и медалей, Благодарностей Президента России, почетных званий. Также вручены городские награды – знаки отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом» и Почетные грамоты Губернатора Санкт‑Петербурга.
Кроме того, вручены награды за подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года и летним Паралимпийским играм 2020 года.