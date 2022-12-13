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Питерец.ру » Общество » В Смольном петербуржцам вручили государственные награды

В Смольном петербуржцам вручили государственные награды

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды.

Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды.

«Всем вам, собравшимся в этом зале - врачам, учителям, работникам промышленных предприятий, журналистам, нашим воинам хотел бы сказать спасибо от имени правительства и жителей Санкт‑Петербурга за ваш труд и служение России и городу. Все вы добились очень серьезных успехов и больших побед в своем деле», - отметил Александр Беглов.

Боевые ордена вручены участникам специальной военной операции. Отмечены заслуги медиков – сотрудников больницы Святого Георгия, Национального центра онкологии им. Петрова, института им. Турнера, университета им. Мечникова.

Сотрудники петербургских промышленных предприятий, научных институтов, преподаватели вузов, строители, деятели культуры и журналисты удостоены орденов и медалей, Благодарностей Президента России, почетных званий. Также вручены городские награды – знаки отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом» и Почетные грамоты Губернатора Санкт‑Петербурга.

Кроме того, вручены награды за подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года и летним Паралимпийским играм 2020 года.

«Все вместе мы работаем на благо нашей страны, нашего города», - сказал Александр Беглов.
Источник: Администрация Петербурга
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