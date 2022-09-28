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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства

Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил руководителей и сотрудников Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с юбилеем ведомства. В здании регионального управления сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные 220-летию министерства. В холле был открыт бюст первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.Александр Бельский вручил Почетные грамоты и Благодарности Председателя ЗС СПб отличившимся в работе специалистам.

– Когда городской парламент направляет свои документы к вам на экспертизу, депутаты уверены, что получат отзыв ведущих специалистов по нашему законодательству. Это огромное правовое поле является фундаментом, на котором строятся все сферы нашей жизни. Я помню еще по своей работе в муниципальной власти, когда мы с вами корректировали уставы муниципальных образований – бесконечная работа, которая идет не один год и еще будет продолжаться, с каким вниманием вы подходите к решению задач. Мы ценим вас за высокий профессионализм и неравнодушное отношение к своему делу. Это действительно достойно самого глубокого уважения, – сказал спикер петербургского парламента.

Также с приветственным словом к сотрудникам управления обратились Губернатор города Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель Министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Павел Дашков.

Министерство юстиции России было учреждено 8 сентября 1802 года манифестом императора Александра I «Об учреждении министерств». В составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, который одновременно являлся генерал-прокурором Российской империи. На новое ведомство была возложена подготовка законодательных актов, а также управления деятельностью судов и прокуратуры. Первым министром был назначен выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин.

Источник: ЗАКС
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