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Ленобласть при поддержке Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область при поддержке Санкт-Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая

Ленинградская область при поддержке Санкт-Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая.

«Новая партия без происшествий доставлена в Енакиево. Краны и бригада стропальщиков начали разгрузку. Благодарность — администрации Санкт-Петербурга и «Горэлектротрансу» за подвижной состав», — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. 

В 2022 году за счет внебюджетной помощи доставлены 6 автобусов типа «ПАЗ» и 6 трамваев. Организован ремонт административного здания трамвайно-троллейбусного управления. Для замены контактной сети на территорию города поставлено 30 километров трамвайных путей. 

Источник: Администрация Ленобласти
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