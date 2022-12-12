Ленобласть при поддержке Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая

Ленинградская область при поддержке Санкт-Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая.

«Новая партия без происшествий доставлена в Енакиево. Краны и бригада стропальщиков начали разгрузку. Благодарность — администрации Санкт-Петербурга и «Горэлектротрансу» за подвижной состав», — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

В 2022 году за счет внебюджетной помощи доставлены 6 автобусов типа «ПАЗ» и 6 трамваев. Организован ремонт административного здания трамвайно-троллейбусного управления. Для замены контактной сети на территорию города поставлено 30 километров трамвайных путей.