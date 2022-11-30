В Ленобласти стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда

В регионе стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда. Сегодня на его площадке проходят дискуссии с регионами, представителями Министерства труда и социальной защиты населения РФ. Завтра запланировано посещение ряда предприятий Ленинградской области для знакомства с производством и обмена опытом по минимизации рисков работников.

«В числе основных приоритетов для нас — здоровье наших жителей, комфорт жизни, качественные условия труда. Мы стремимся, чтобы рабочие места в Ленинградской области были безопасными, с зарплатой не ниже средней в отрасли. Но каждый работник не может быть на 100% защищен от производственных рисков. Наша задача их предупредить, поэтому, создавая в регионе новые рабочие места, мы стремимся к тому, чтобы работодатели делали их максимально безопасными. Когда к нам приходят новые инвесторы, мы говорим им, что это должны быть двойные инвестиции — и в производство, и в человека, в его обучение, подготовку, в создание условий труда. Нам удается найти правильный подход, и мы видим, что производственный травматизм в Ленинградской области ежегодно снижается — в этом году на 11,7%», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ленинградская область сегодня входит в первую двадцатку регионов России по реализации государственной политики в области охраны труда. Регион занимает 4 место среди субъектов РФ по проведению обучения по охране труда.

В конгрессе принимают участие 39 регионов, включая коллег из новых субъектов России — Луганской Народной Республики и Запорожской области. «Это хорошая дискуссионная площадка, и я желаю, чтобы каждый участник по итогам конгресса сказал, что приехал сюда не зря», — добавил губернатор Ленинградской области.

Всероссийский конгресс по охране труда организован правительством Ленинградской области совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.