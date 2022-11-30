В Ленобласти стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда

В регионе стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда. Сегодня на его площадке проходят дискуссии с регионами, представителями Министерства труда и социальной защиты населения РФ. Завтра запланировано посещение ряда предприятий Ленинградской области для знакомства с производством и обмена опытом по минимизации рисков работников.
Ленинградская область сегодня входит в первую двадцатку регионов России по реализации государственной политики в области охраны труда. Регион занимает 4 место среди субъектов РФ по проведению обучения по охране труда.
В конгрессе принимают участие 39 регионов, включая коллег из новых субъектов России — Луганской Народной Республики и Запорожской области. «Это хорошая дискуссионная площадка, и я желаю, чтобы каждый участник по итогам конгресса сказал, что приехал сюда не зря», — добавил губернатор Ленинградской области.
Всероссийский конгресс по охране труда организован правительством Ленинградской области совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.