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Питерец.ру » Общество » Губернатор Ленобласти передал главе Енакиево автомобиль и компьютерную технику для полиции и администрации подшефного города

Губернатор Ленобласти передал главе Енакиево автомобиль и компьютерную технику для полиции и администрации подшефного города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
К Новому году ― гуманитарная помощь для Енакиево

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал у Дома Правительства региона главе Енакиево Роману Храменкову автомобиль и компьютерную технику для полиции и администрации подшефного города.

«Мы продолжаем работу в Енакиево ― оставляем наши бригады для бурения скважин, поскольку вода ― это, наверное, самая главная проблема всего Донбасса. Выполнен ремонт социальных объектов. В следующем году мы дооснастим школы техникой и пособиями, приступим к ремонтным работам на мосту. В общей сложности направим на работы из бюджета до миллиарда рублей ― это 1% планируемого дохода региона в следующем году», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также добавил, что для восстановления подшефного Ленобласти города будут направлены средства федерального бюджета. 

Роман Храменков передал губернатору Ленинградской области благодарность жителей и вручил памятный знак за заслуги перед городом Енакиево. Он пояснил, что помощь 47 региона очень значима для города, который на протяжении многих лет не развивался.

Источник: Администрация Ленобласти
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