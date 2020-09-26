Ленобласть и Беларусь: новые проекты в экономике

На встрече в Минске губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили новые проекты экономического сотрудничества.

В частности, обсуждались вопросы поставки в Ленинградскую область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники.

«В рамках Года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы», - рассказал об итогах встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметивший также, что в последние три года товарооборот между Ленинградской областью и Республикой Беларусь растет.

Делегация Ленинградской области, в которую входят представители агропромышленного комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пищеперерабатывающей отрасли находится в Минске с кратким рабочим визитом. На сегодня также запланирована встреча с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко и визит на ОАО «МАЗ».

С утра делегация Ленинградской области возложила в белорусской столице венки к монументу Победы.