Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь

В период с 1 по 14 мая должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области, был проконтролирован ввоз 48 партий огурцов и томатов из Республики Беларусь. Продукция направлялась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Огурцы, объём которых составил 431 тонну, и 342,4 тонны томатов следовали из Брестской, Минской, Гродненской областей Республики Беларусь в адрес индивидуальных предпринимателей и торговых сетей города и области.

Государственные инспекторы Управления в ходе проведения документарного и карантинного фитосанитарного контроля удостоверились, что вся продукция растительного происхождения ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений. Грузы продолжили движение в адрес получателей.

За две недели мая импорт огурцов и томатов из Республики Беларусь в Санкт-Петербург и Ленинградскую область составил 773,4 тонны, что почти в два раза превышает объем этих овощей, поступивших на территорию регионов в апреле.