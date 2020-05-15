ента новостей

20:40
В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х
20:37
ЗакС может принять постановление о протесте против закона о дистанционном голосовании
20:33
Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь
20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:12
Сбои в YouTube
08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20:47
Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20:31
Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»
19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
14:32
В Петербурге задержали похитителя магнитолы из полицейского автомобиля
11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
09:24
Подростки будут работать удаленно
09:00
Сложности с зарплатным кредитом
19:58
Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови
19:53
Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»
19:47
В Медицинском университете имени Павлова пройдет ремонт
19:43
СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома
17:48
В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий
16:05
В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег
15:58
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:47
Занятия спортом онлайн
08:27
Деньги на маски
17:02
Валентина Матвиенко назвала Олега Ковалёва принципиальным политиком
14:52
Военно-историческая реконструкция «Знамя над Берлином»
14:46
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять карантинных объектов
14:41
Доноры, переболевшие COVID-19 помогут петербуржцам
12:35
Петербургские справедливороссы предлагают распространить кредитные каникулы на образовательные кредиты и снизить ставки по ним для абитуриентов 2020 года
12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
11:44
В Петербурге задержали двух мужчин, которые отнимали имущество у граждан в центре города
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь

Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из Республики Беларусь

В период с 1 по 14 мая должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы», расположенном на  российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в Псковской области, был проконтролирован ввоз 48 партий огурцов и томатов из Республики Беларусь. Продукция направлялась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Огурцы, объём которых составил 431 тонну, и 342,4 тонны томатов следовали из Брестской, Минской, Гродненской областей Республики Беларусь в адрес индивидуальных предпринимателей и торговых сетей города и области.

Государственные инспекторы Управления в ходе проведения документарного и карантинного фитосанитарного контроля удостоверились, что вся продукция растительного происхождения ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений. Грузы продолжили движение в адрес получателей.

За две недели мая импорт огурцов и томатов из Республики Беларусь в Санкт-Петербург и Ленинградскую область составил 773,4 тонны, что почти в два раза превышает объем этих овощей, поступивших на территорию регионов в апреле.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

23-04-2019, 11:52
В Псковской области выявлена новая схема незаконного перемещения яблок из Республики Беларусь
21-02-2020, 19:44
В Петербург не пустили зараженные томаты
8-04-2019, 11:53
В Псковской области задержаны 90 тонн «санкционной» продукции
6-05-2020, 19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
23-09-2019, 14:33
В Ленобласть не пропустили мальков форели
31-03-2020, 17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции

Происшествия на дорогах

0
232
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
374
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 099
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
1 058
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
Наверх