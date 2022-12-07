Молодежные парламенты Петербурга и ДНР заключили Соглашение о сотрудничестве

Молодежные парламенты Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики будут развивать сотрудничество в рамках Соглашения, подписанного сегодня в Мариинском дворце. Документ завизировали председатель МП СПб Дмитрий Агафонов и заместитель председателя МП ДНР Екатерина Еременко.

Членов представительных органов молодежи поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Петербург – родина российского парламентаризма. Конечно, наш Молодежный парламент молод. И поэтому то, что он подписал свое первое соглашение с коллегами из ДНР, является знаковым событием. Сегодня Мариуполь стал городом-побратимом Петербурга, и наши молодые волонтеры принимают самое активное участие в его восстановлении и в помощи жителям. Главное, чтобы ваш договор был наполнен конкретными делами, настоящим взаимодействием. Ребята из Петербурга должны погрузиться в жизнь региона, узнать, как там живут люди. Работа в молодежных парламентах должна подготовить вас к будущему управлению страной, - подчеркнул Председатель ЗС СПб.

Екатерина Еременко поблагодарила петербургских коллег и депутатов Собрания за помощь в организации сотрудничества молодежи нашего города и ДНР.

- Для нашего парламента это имеет огромное значение. Сейчас, в Донецкой Народной Республике наши ребята работают, не покладая рук, и каждое такое соглашение для нас – новый виток развития. Уверена, наше взаимодействие и сотрудничество будет плодотворным, - сказала Екатерина Еременко.

Тезис о важности взаимодействия молодежных парламентов поддержал Дмитрий Агафонов.

- Мы внимательно изучали деятельность Молодежного парламента ДНР, его проекты, инициативы. Но все-таки морально тяжело было осознать, через какие трудности ежедневно проходят наши коллеги. Мы слышали многое об обстрелах, постоянном риске для жизни, о героизме молодых парламентариев и жителей республики. Тяжело, заходя на сайт парламента, видеть фотографии погибшего председателя, других депутатов. Они подали пример отваги и стойкости для всей молодежи нашего города. Мы гордимся знакомству с ними. Наше соглашение – большой шаг в развитии связей между двумя регионами, - отметил Дмитрий Агафонов.

Молодежный парламент Донецкой Народной Республики создан в январе 2019 года. В консультативно-совещательный орган при Народном совете ДНР входят 50 человек, в его структуре действуют 7 комитетов. Срок полномочий МП – 2 года. Председатель Молодежного парламента ДНР второго созыва Максим Роганов погиб при обстреле района Степано-Крынки 10 июля.

Молодежный парламент Санкт-Петербурга при Законодательном Собрании СПб избран в июне 2022 года. В нем состоят 50 депутатов, осуществляют деятельность 6 постоянных комиссий.