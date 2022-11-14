В Пушкинском районе для повышения транспортной доступности запускаются инфраструктурные проекты

Для повышения транспортной доступности новых жилых комплексов в Шушарах, Славянке и Детскосельском в Пушкинском районе запускаются инфраструктурные проекты. Среди них — строительство линии скоростного трамвая, а также строительство, ремонт и реконструкция ряда магистралей. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом в Санкт‑Петербурге рассказал врио главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров.

«Город последовательно сокращает дисбаланс между жилой и социальной застройкой в новых районах, развивает новые инфраструктурные проекты. От того, насколько быстро и эффективно они будут реализованы, зависит развитие экономики Петербурга и качество жизни горожан. Один из важнейших проектов в южной части города – это строительство скоростной трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Она повысит транспортную доступность поселка Шушары и микрорайона Славянка», - сказал губернатор Александр Беглов.

Первая очередь скоростного трамвая от станции метро «Купчино» до Шушар должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года, а вторая — в Славянку — до конца 2024 года. Кроме того, в 2023 году должно завершиться проектирование продолжения Колпинского шоссе с выходом на Московское шоссе. Проектом предусматривается расширение Колпинского шоссе до четырех полос с устройством тротуаров, остановок и обустройством освещения.

Также для повышения транспортной доступности Славянки и Детскосельского в ближайшее время начнется строительство продолжения Южно-Волхонской дороги, которая будет пересекать шоссе Подбельского. Также начнет строиться путепровод через железнодорожные пути за 21-м километром.

Отвечая на вопросы жителей Центральной усадьбы в Шушарах о повышении транспортной доступности их ЖК, Андрей Чапуров сообщил, что в ближайшее время начнется реконструкция Пушкинской дороги. Все необходимые для производства работ разрешения уже получены, скоро подрядчик должен выйти на объект. Кроме того, сейчас идет проектирование продолжения Новгородского проспекта, Шушарской дороги, а также капитального ремонта Вишерской улицы, Окуловской улицы, Первомайской улицы и съезда с Московского шоссе на Школьную улицу.

Полная запись прямого эфира Центра управления регионом в Санкт‑Петербурге с врио главы администрации Пушкинского района: