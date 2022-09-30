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Питерец.ру » Общество » Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной

Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной

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Опубликовал: Anton78
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Рядом с резиденцией губернатора Беглова в Комарово появилась улица Дарьи Дугиной

Очевидцы заметили в петербургском Комарово новые таблички с указанием названия улицы, где располагается дача губернатора Александра Беглова. Теперь она именуется улицей Дарьи Дугиной вместо Морской. Однако это не официальное изменение топонимического названия. Таким образом местные жители указали градоначальнику на необходимость переименовать одну из улиц в честь погибшей, известного философа и журналиста.

Отметим, что общественность неоднократно выступала с инициативой увековечить память погибшей от рук террористов Дугиной. Однако Смольный в этой ситуации остался безучастным.

Ранее СМИ сообщили, что председатель городского парламента Александр Бельский готовит отказ на просьбу активистов. Судя по всему, разместить таблички с названием улицы в честь Дугиной местных жителей подтолкнуло желание обратить на ситуацию внимание губернатора и заставить его прислушаться к общественному мнению.

Источник: Message ru
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