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Питерец.ру » Общество » Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров

Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров

В рамках общегородского проекта «Твой бюджет» в Пушкине по предложению жителей проложена новая велопешеходная дорожка. Её протяжённость почти один километр. Дорожка проходит по Школьной улице и соединяет два бульвара -  Алексея Толстого и Октябрьский. Участок дополнит уже существующий веломаршрут «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого» (2,5 км). Общая протяжённость объединённого маршрута составит почти три с половиной километра.

«В вопросах благоустройства и создания комфортной городской среды особенно важно учитывать пожелания петербуржцев. И мы всегда это делаем. Наши горожане решают, что нужно построить в квартале или микрорайоне, где они проживают – велосипедную дорожку, новое общественное пространство, детскую или спортивную площадку. Проект «Твой бюджет» им в этом активно помогает. Он стал действительно народным. Будем его продолжать», - сказал губернатор Александр Беглов. 

Новая велосипедная дорожка в Пушкине ограничена бордюрным камнем для безопасного движения пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на некоторых участках существующий тротуар расширен до 4-4,5 метров.

Это уже седьмой проект по развитию велосипедного движения в Петербурге, который был реализован благодаря проекту «Твой бюджет».

Всего в этом году подведомственный Комитету по транспорту Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга обустроил более девяти километров новых веломаршрутов.

До 2030 года планируется увеличить их протяженность до 300 километров. На 2023 по 2024 годы запланировано создание более 17 километров велодорожек. Их проложат в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах.

В рамках проекта «Твой бюджет» в 2023 году также планируется организовать велопарковку у станции метро «Старая деревня».

***

Проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет» реализуется в Петербурге с 2016 года. Петербуржцы имеют возможность предложить свои проекты развития городской среды. Инициативы, победившие в результате голосования в районных бюджетных комиссиях и на общегородском голосовании, реализуются за счет средств городского бюджета.

Источник: Администрация Петербурга
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