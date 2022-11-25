«Открытый город» - победитель проекта «(От)личный Петербург»

Культурно-просветительский проект «Открытый город» стал победителем проекта «(От)личный Петербург»-2022, первого гида по новой туристической географии Санкт-Петербурга. Торжественная церемония награждения состоялась 24 ноября 2022 г. в клубе «Sound» на территории событийного пространства «Севкабель Порт».

Проект «Открытый город», реализуемый Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, удостоен премии в номинации «Экскурсоводы и экскурсионные бюро». Заслуженную награду из рук главного редактора «Фонтанки.ру» Александра Горшкова получил руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

«Это единственный проект в нашем списке, реализуемый на государственные средства и, таким образом, делающий бесплатные экскурсии. Он предлагает большой спектр маршрутов и экскурсоводов. Главное — успевать регистрироваться: прогулки и поездки с «Открытым городом» пользуются колоссальной популярностью», - отмечают организаторы премии.

Всего за победу в номинации «Экскурсоводы и экскурсионные бюро» боролись десять организаций, в числе которых «Институт Петербурга», «Дом культуры Льва Лурье», просветительский проект «Несбывшийся Ленинград», образовательный проект «Петербург глазами инженера» и многие другие. Победителя выявило народное голосование на официальном сайте премии «(От)личный Петербург»-2022. «Открытый город» получил рекордное количество голосов – 33%.

«Получить такую награду для нас большая честь. Это символ безусловной народной любви и доверия, - говорит руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов. – На протяжении шести лет мы открываем двери уникальных особняков, дворцов и усадеб, знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения. Наша цель – не только познакомить жителей и гостей города с культурой и архитектурой Северной столицы, но показать связь времен, напомнить, какой ценностью мы распоряжаемся, как важно беречь исторический облик Петербурга».

Проект «(От)личный Петербург» организован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Второй сезон проекта «(От)личный Петербург» включает десять номинаций: «Вечные места», «Винтажные магазины и крафтовые мастерские», «Гастрономические приключения», «Дизайнерские отели», «Новые и секретные коллекции», «Общественные пространства», «Петербургские бани», «Петербург в кадре», «Семейный Петербург», «Экскурсоводы и экскурсионные бюро». В 2022 г. за номинантов всего проголосовало более 40 тыс. человек, а сайт проекта«(От)личный Петербург» посетили более полумиллиона читателей.

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 70000 петербуржцев. Генеральным партнером культурно-просветительского проекта «Открытый город» является мультиплатформенный оператор Триколор.

Ежегодно в рамках проекта «Открытый город» проходит 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. «Открытый город» проводит увлекательные экскурсии и квесты, интересные и познавательные лекции.