Выставка «Город открытий» и презентация игры «мемо», посвященной закрытым объектам культурного наследия Санкт-Петербурга

15 ноября 2022 года на территории культурного кластера «Севкабель Порт» состоится презентация уникальной настольной игры в жанре мемо под названием «Город открытий» — с видами фасадов и интерьеров закрытых объектов культурного наследия Санкт-Петербурга, а также справочной информацией об этих уникальных архитектурных сооружениях. Игра носит историко-просветительский, а также образовательный характер и будет распространяться бесплатно среди жителей Северной столицы. Игра создана культурно-просветительским проектом «Открытый город» совместно с компанией PushKeen.

Для съемки 30 закрытых объектов культурного наследия, которые вошли в игру, был привлечен известный фотограф, лауреат премии «The best of Russia» Валентин Блох. Многие фотографии, сделанные в рамках создания игры, остались за кадром. Поэтому в рамках презентации игры «Город открытий» также состоится открытие одноименной фотовыставки, в которую войдут неиспользованные в игре виды объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия примут участие председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов, руководитель компании PushKeen Кирилл Рейнхольдс, фотограф Валентин Блох.

Презентация игры и открытие выставки состоятся 15 ноября 2022 года (вторник) по адресу:

Кожевенная линия, 40д, 3-й этаж, «Студия 42» («Севкабель Порт»)

Начало в 15:00.

По окончании торжественной части состоится лекция «Роль фотографии в сохранении исторического облика Санкт-Петербурга», которую проведет экскурсовод, автор образовательной программы Центра культурного наследия Б.Б.Пиотровского «Департамент защиты города» Софья Жемулина. Она расскажет о том, как фотовыставки привлекали внимание петербуржцев к градозащитной теме, и что такое фотофиксация в теме сохранения культурного наследия Петербурга. Как фотография помогла сохранить конкретные памятники архитектуры, будет показано на исторических примерах. Особое внимание Софья Жемулина уделит тому, как наши современные гаджеты с фотокамерами могут стать эффективным инструментом в процессе сохранения исторического облика города на Неве.

Кроме того, желающие смогут принять участие в сеансе настольной игры «Город открытий», заглянуть в недоступные интерьеры и проверить свои знания об уникальных объектах культурного наследия Санкт-Петербурга.

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» — городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 70000 петербуржцев. Генеральный партнер проекта - мультиплатформенный оператор цифровой среды Триколор.

О компании PushKeen

PushKeen — креативное агентство, которое создаёт проекты в сфере культуры и туризма. Компания разрабатывает инновационные продукты в реальном и виртуальном мирах. Создаёт мобильные приложения и настольные игры, которые помогают лучше узнать историю города и имеет собственный проект PublicARt по продвижению уличной культуры.