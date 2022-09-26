Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая

29 сентября 2022 г. с 17:00 до 19:00 «Открытый город» совместно с компанией «Глиссада», собственником Василеостровской конки (модель-копия вагона Санкт-Петербургской конки образца 1872-1878 гг. в натуральную величину, созданная на основе оригинальных чертежей Путиловского завода), проведут совместную акцию «Путь от конки до трамвая». Праздник будет приурочен к 115-летию петербургского трамвая, отмечаемому в 2022 г.

В рамках праздника основатель и руководитель музея «Оранэлы» Сергей Баричев расскажет любопытные факты из истории становления петербургского трамвая. Кроме того, состоится выставка иллюстраций художника Ильи Тихомирова, позволяющая наглядно увидеть процесс развития от конки до трамвая. В большинстве своих работах художник иллюстрирует Санкт-Петербург: «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски». В 2017 году Илья Тихомиров выпустил серию иллюстраций «Путь от конки до трамвая». Автор в свойственной ему художественной и стихотворной форме описал исторический путь до современного трамвая. В рамках акции выставку, размещенную на площадке Василеостровской конки, сможет увидеть каждый желающий.

Благодаря культурно-просветительскому проекту «Открытый город» и проекту по уличному искусству PublicARt участники праздника смогут полностью погрузиться в историю развития петербургского трамвая. Уличные художники Игорь Van Gee и Olya Maznya проведут совместный перформанс: на большом полотне при помощи баллончиков с краской появится изображение конки в стиле ретро, а также художественный образ трамвая XXI века.

Хорошее настроение и атмосферу праздника обеспечит концерт джазового коллектива Konka-jazz и выступление Марины Малышевой – лауреата международных конкурсов, обладательницы награды «Award of Harmony», исполнительницы главных вокальных партий в легендарных проектах W.Disney.

Праздник пройдет напротив м. Василеостровская (на территории Василеостровской конки). Вход свободный!

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 65000 петербуржцев. Генеральным партнером культурно-просветительского проекта «Открытый город» является мультиплатформенный оператор Триколор.

Всего в седьмом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, интересные и познавательные лекции.

О Василеостровской конке

Арт-объект «Василеостровская конка» был установлен в 2004 году. Это модель-копия вагона Санкт-Петербургской конки образца 1872-1878 гг., построенная в натуральную величину опираясь на оригинальные чертежи Путиловского завода. Напомним, что Санкт-Петербургская конка является родоначальницей трамвая.

Сейчас через Василеостровскую конку проходит множество краеведческих маршрутов. Внутри арт-объекта расположено «Konka-café», где продаются кофе, исторические журналы, выпечка и играет живая музыка.

Для всех участников проекта «Открытый город» в «Konka-café» предоставлена скидка в размере 15%. Акция действует с 1 сентября 2022 г. Чтобы воспользоваться акцией, при заказе необходимо назвать промокод «Открытый город».

О проекте «PublicARt»

PublicARt — это проект компании PushKeen, посвященный уличному искусству. Он создан для всех, кто интересуется культурой стрит-арта и хочет узнать об уличных художниках как можно больше. Локомотивом PublicARt является одноименное мобильное приложение — гид по уличному искусству Петербурга. Проект также занимается просветительской деятельностью и организацией творческих покрасов.