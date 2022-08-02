«Открытый город» проведет Неделю архитектуры в Tele2 Art Space

С 8 по 14 августа 2022 г. культурно-просветительский проект «Открытый город» проведет Неделю архитектуры в рамках Tele2 Art Space – уникальной Open Air-площадки на территории ЦПКиО им.С.М.Кирова. Участников проекта ждет серия бесплатных мероприятий, позволяющих узнать об уникальных исторических и архитектурных памятниках Санкт-Петербурга, заглянуть в закрытые объекты культурного наследия нашего города. В арт-пространстве на Елагином острове пройдут увлекательные видеоэкскурсии и живые лекции для взрослых, а также интерактивная образовательная программа для детей.

Гости проекта «Открытый город» смогут увидеть роскошные интерьеры дворца великого князя Михаила Александровича, насладиться величественной красотой особняков А.Ф.Кельха, П.А. Зубова, Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса и купцов Брусницыных, заглянуть в Дом городских учреждений и Дом Германского посольства на Исаакиевской площади. Все желающие смогут увидеть сердце и мозг Дворцового моста, понять, как устроен мост изнутри. Захватывающее путешествие в мир закрытых объектов культурного наследия можно будет совершить, не выходя из Эстрадного театра на открытом воздухе. Все экскурсии пройдут в видеоформате.

Специальным гостем Недели архитектуры станет историк, арт-директор проекта «Музей Иосифа Бродского в Фонтанном Доме», специалист по истории строительства и бытования императорских резиденций Павел Котляр. На лекции «Архитектурное закулисье: архитектор и заказчик – кто главнее?» он расскажет о том, как складывается облик здания, и чей замысел мы в итоге видим исполненным. Была ли Елизавета Петровна соавтором Растрелли, и как Николай Леонтьевич Бенуа решал конфликты с Николаем I? Особенности взаимодействия инвестора и исполнителя будут показаны на конкретных примерах из отечественной истории. В рамках лекции «Реставрация как ребус. Есть ли у реставратора право на ошибку?» Павел Котляр откроет тайны многовариантности в реставрации и постарается ответить на вопрос, можно ли сохранить памятник навсегда.

Для самых маленьких будет организован интерактив «Петербуржцы: прошлое, настоящее и будущее». Детский день проведет Софья Жемулина - экскурсовод, автор и ведущая образовательной программы Центра культурного наследия Б.Б.Пиотровского «Департамент защиты города». Она расскажет, как менялись жители Петербурга от петровских времен до наших дней, а также попробует разобраться, как городское пространство влияет на наше настроение, и что мы сами можем сделать для того, чтобы нам здесь жилось комфортно и безопасно. Юные исследователи смогут узнать много интересного и даже примерить на себя роль защитника города. Встреча пройдет в игровом формате.

Все мероприятия будут бесплатными. Для посещения необходима предварительная запись на сайте культурно-просветительского проекта «Открытый город» (открытыйгород.рф).

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 59000 петербуржцев.

Всего в седьмом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, интересные и познавательные лекции.

Пространство Tele2 Art Space работает в Петербурге второй летний сезон. В этом году площадку организовали на территории Эстрадного театра на Елагином острове. Все лето здесь будут знакомить горожан с миром искусства, показывать кинофильмы из коллекции видеосервиса Wink, проводить лекции, а также городские фестивали. Кроме того, на площадке оператора все желающие могут бесплатно поработать в уютном коворкинге в самом центре парка, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. На всей территории площадки доступен бесплатный Wi-Fi, организованный на сети высокоскоростного мобильного интернета Tele2.