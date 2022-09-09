«Открытый город» начал цикл бесплатных лекций, посвященных истории Санкт-Петербурга

7 сентября 2022 г. культурно-просветительский проект «Открытый город» начал цикл образовательных лекций, посвященных значимым темам и явлениям из истории Санкт-Петербурга. Старт циклу в Международной Академии Музыки Елены Образцовой (Большой Гостиный двор) дала лекция «Зарождение петербургского трамвая», приуроченная к отмечаемому в этом году 115-летию петербургского трамвая. В рамках встречи выступил начальник группы экскурсионно-выставочных программ экспозиционно-выставочного комплекса ОСП «Трамвайный парк № 3» СПб ГУП «Горэлектротранс» Павел Ялышев.

«Историю трамвая крайне трудно отделить от истории города. Для Петербурга он сыграл особенно важную роль – как украшение города и как вид транспорта, который был здесь на протяжении всего XX века и помог городу выжить во время Великой Отечественной войны и блокады, - говорит Павел Ялышев. - И сейчас это один из наиболее эффективных видов наземного транспорта, имеющий огромное значение для Северной столицы».

В ходе лекции Павел Ялышев рассказал о работе конки в Санкт-Петербурге, о паровом и ледовом трамваях. Отдельное внимание было уделено проектированию и строительству электрического трамвая. Особый интерес вызвали концепции, датированные 1904 г., еще до начала самого строительства, которые так и не были реализованы. Участники лекции также узнали об особенностях второй очереди строительства электрического трамвая. Павел Станиславович рассмотрел не только подвижной состав, но и проектируемые парки, тяговые подстанции и иные объекты инфраструктуры электрического транспорта в Санкт-Петербурге.

В сентябре «Открытый город» запланировал еще несколько интересных встреч. 14 сентября исследователь архитектуры Ариадна Маркелова прочитает лекцию «Мечты о центре Ленинграда». «Мечты о Ленинграде» – это проект, посвящённый нереализованным архитектурно-градостроительным планам советской эпохи. На лекции будет возможность совершить виртуальную прогулку по центру города и поговорить о самых интересных предложениях ленинградских зодчих, которые так и не воплотились в жизнь. 21 сентября гостем лектория «Открытого города» станет руководитель пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест» Владимир Головашов, который расскажет о строительстве и содержании мостов в XVIII веке. 28 сентября выступит кандидат искусствоведения, историк архитектуры Дмитрий Козлов: его лекция будет посвящена архитектуре стадионов.

«Из-за пандемии «Открытый город» был вынужден перенести лекции в онлайн-пространство. Сейчас, спустя два долгих года, у нас появилась возможность возобновить деятельность лектория в полном масштабе. Мы подготовили серию интереснейших лекций, которые позволят познакомиться с малоизвестными фактами из истории Северной столицы, - отмечает председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель культурно-просветительского проекта «Открытый город» Антон Иванов. – Традиционно лекции будут проходить в самом центре города - в Международной Академии Музыки Елены Образцовой, в Большом Гостином дворе».

Образовательные лекции, организованные культурно-просветительским проектом «Открытый город», продолжатся до ноября 2022 г. Они будут проходить каждую среду. Лекции организованы на бесплатной основе и доступны всем жителям нашего города. Для участия необходима предварительная запись на сайте проекта – открытыйгород.рф. Количество мест ограничено.

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 65000 петербуржцев. Генеральным партнером культурно-просветительского проекта «Открытый город» является мультиплатформенный оператор Триколор.

Всего в седьмом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, интересные и познавательные лекции.