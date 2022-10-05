В Петербурге пройдёт краеведческий диктант, приуроченный к 350-летию Петра Великого

10 октября 2022 г. культурно-просветительский проект «Открытый город» совместно с Центром петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского проведет большой краеведческий диктант, который позволит совершить увлекательное интеллектуальное путешествие в прошлое и настоящее Санкт-Петербурга. Краеведческий диктант состоится в 18:30 на территории культурного кластера «Севкабель Порт» (Отдел Библиотеки имени Маяковского).

В 2022 г. Россия празднует 350-летний юбилей Петра Великого — выдающегося реформатора, первого русского императора и основателя Санкт-Петербурга. Участники краеведческого диктанта смогут проверить свои знания по истории города на Неве, вспомнить, как и какими силами Петру Первому удалось сделать Санкт-Петербург столицей России и одним из красивейших городов мира, а также проникнуться тайнами и легендами любимого города.

Участникам представится возможность проанализировать планировку города на Неве, мысленно пройтись по его величественным улицам и набережным, задуматься о символах города, а также об архитектурных предпочтениях и неповторимой индивидуальности Северной столицы. Для участия в краеведческом диктанте необязательно знать о городе всё. Помимо знаний найти правильный ответ помогут логика, смекалка и чувство юмора.

Участникам будет предложено за 45 минут ответить на 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Каждый вопрос выстроен таким образом, чтобы участник смог перенестись на несколько столетий назад и почувствовать себя непосредственным героем исторических событий, целиком и полностью погрузиться в атмосферу блистательного Петербурга. После небольшого перерыва, в процессе которого организаторы проверят бланки, будут подведены итоги. Каждый участник краеведческого диктанта получит памятный сертификат. Лучшие знатоки нашего города получат призы от «Открытого города».

Для участия в краеведческом диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте открытыйгород.рф, выбрав одну из команд – ленинградцы (1924 – 1991 гг.) или петербуржцы (с 1991 г.).

О проекте «Открытый город»

«Открытый город» – городской культурно-просветительский проект, в рамках которого проходят бесплатные экскурсии, лекции и квесты по объектам культурного наследия, недоступным для массового посещения. Проект успешно реализуется с 2016 года Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры (КГИОП) на средства субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проходящие на 250 объектах культурного наследия, бесплатны для горожан. На данный момент участниками проекта являются более 65000 петербуржцев. Генеральным партнером культурно-просветительского проекта «Открытый город» является мультиплатформенный оператор Триколор.

Всего в седьмом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1000 очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, интересные и познавательные лекции.

О Центре петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Центр петербурговедения (mirpeterburga.ru) создан в честь 300-летнего юбилея Петербурга в 2003 году. Фонд отдела состоит как из последних краеведческих новинок, так и ценных книжных собраний: анциферовская библиотека Фонда имени Д. С. Лихачева; коллекция филокартиста Николая Шмитта-Фогелевича, состоящая из редких книг о Петербурге конца XIX - начала XXI века (в том числе изданных во время блокады); коллекция петербурговеда и одного из авторов книги «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» Юрия Пирютко, личный архив историка архитектуры, члена Союза архитекторов и главной исследовательницы жизни архитектора Доменико Трезини Ирины Лисаевич.

Отдел функционирует как читальный зал, где желающие могут поработать с многочисленными источниками по истории, краеведению, генеалогии, культуре, топографии и топонимике города. Центр не выдаёт книги на дом, но даёт возможность бесплатного фотокопирования. Кроме того, отдел ведёт справочно-информационную деятельность: отвечает на запросы читателей, даёт справки и подбирает тематическую литературу для исследования.