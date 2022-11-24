Более 900 юных ленинградцев стали призерами Всероссийской олимпиады по пожарной безопасности

Ее итоги опубликовало сегодня Всероссийское добровольное пожарное общество.

В числе победителей и призеров более 900 ленинградцев. Так, в младшей группе, возрастом до 10 лет, более 300 детей заняли первое, второе и третье место. В старшей группе, от 16 лет, ленинградец также занял третье место.

Традиционно олимпиада объединяет на своей площадке педагогов и учеников, родителей и детей, образовательные организации и специалистов в области профилактики пожаров.

В этом году она проходила с 12 октября до 17 ноября и собрала около 387.000 из 89 субъектов Российской Федерации, что более чем в четыре раза больше в сравнении с прошлым годом.

С полными списками победителей и призеров олимпиады вы можете ознакомиться на сайте вдпо.рф.