«Ленинградец» разгромил «Волну»: Сергея Кирьякова можно поздравить с тренерским успехом!

«Питерец.ру» обратил внимание, что Сергей Кирьяков именно в начале прошлого лета получил назначение в «Ленинградец». Тогда настроения в команде были тревожные, но итоговое третье место в ФНЛ – 2 показывает хороший потенциал Кирьякова-тренера.

Матч с «Волной» завершился с более чем убедительным счётом 6:0 в пользу «Ленинградца». Дубль сделал Дмитриев, а игрок хозяев поля Крюков «отметился» автоголом. Показательно и то, что все шесть мячей коллектив Кирьякова забил уже в первой половине встречи. Свидетелям этой эффектной победы стали поклонники «Ленинградца», съездившие в Нижегородскую область.

После игры Сергей Кирьяков заметил, что сыграла свою роль высокая мотивация игроков «Ленинградца». Цитируем Сергея Вячеславовича:

«Прошедший сезон я бы разделил на две части. В первой половине играли в футбол, приносящий нам удовольствие. Во второй были немного разочарованы: в некоторых матчах не должны были проигрывать, но теряли очки».

Итоговый результат занявшего третье место в группе 2 «А» «Ленинградца» – 38 очков.