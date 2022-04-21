В Ленобласти объявлены итоги межрегионального чемпионата BabySkills

В копилку побед юных ленинградцев добавились 9 наград: четыре «золота», два «серебра» и три «бронзы».

Первое место в компетенции «3D-дизайн» заняла ученица Гатчинского районного центра детского творчества София Иванова. В компетенции «Инженерно-строительное дело» «золото» взял Кирилл Седов из Кировского Центра информационных технологий, а в компетенции «Ресторанный сервис» – Виктория Шафикова из детского сада №36 города Тосно. Иван Васильев и Андрей Казмиренко из Волховского детского сада №2 «Рябинка» оказались первыми в компетенции «Программирование».

В компетенции «Изобразительная деятельность» воспитанница детского сада №1 из Бокситогорска Арина Камкина и ученица Гатчинского центра детского творчества Дарья Кувшинова заняли второе место.

«Бронзу» в компетенции «3D-дизайн» завоевал Алексей Межевов из Кингисеппского детского сада № 21, а в компетенции «Инженерно-строительное дело» третье место занял Даниил Евдокимов из Центра развития творчества города Сосновый Бор. В компетенции «Программирование» третьими оказались Иван Герасимов и Михаил Маклашов из Районного центра детского творчества Гатчины.

Ранее в Ленинградской области прошел региональный этап чемпионата.