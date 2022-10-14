Слёт морских кадетских классов и клуба юных моряков прошел в Корабелке

В среду, 12 октября, на Учебной гребной базе СПбГМТУ был проведен первый Слёт морских кадетских классов и клуба юных моряков, реализующих программы дополнительного образования детей и досуговую программу «Невский фарватер» по направлению «Морское дело».

В мероприятии приняли участие воспитанники морских кадетских классов ГБОУ СОШ №290 Красносельского района Санкт-Петербурга, «Муринского ЦО №2», ШСК «МКБ» ГБОУ СОШ № 245 имени Героя Советского Союза Ю. В. Пасторова, ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ №189 «ШАНС».

Торжественное открытие мероприятия началось с поднятия государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна России. С напутственными словами перед участниками слета выступили: Начальник военного учебного центра при СПбГМТУ – капитан 1 ранга Алексей Виловатых, главный судья слёта – Василий Сапожников, заместитель директора по воспитательной работе школы № 516 – Галина Андреева и директор Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей – Андрей Берёзкин.

Участники команд соревновались в шести номинациях: знание устройства и снабжение шлюпки ЯЛ-6, постановка и спуск парусного вооружения ЯЛ-6, вязание морских узлов, гребля на тренажерах Concept-2, сборка и разборка АК-74 и традиционное морское состязание в перетягивании каната.

Все участники продемонстрировали высокие командные навыки и личное мастерство в знании устройства ЯЛ-6, устройства парусного вооружения и отличное знание команд при поднятии и спуске рангоута, а также показали свою выносливость в преодолении дистанции на гребных тренажерах.

В упорной борьбе первое место в общем зачёте заняли воспитанники ГБОУ СОШ № 516 команда «Славные моряки», второе место – команда ГБОУ СОШ № 290 команда «Тайфун» и третье место – ГБОУ СОШ № 189 «ШАНС» команда «Юнги».

После окончания Слёта, подведения итогов и награждения победителей и призеров руководители команд поблагодарили руководство СПбГМТУ, офицерский состав Военного учебного центра и сотрудников учебной гребной базы за возможность проведения такого масштабного и значимого мероприятия, за его качественную организацию, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с различными структурными подразделениями университета.