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Питерец.ру » Общество » В «молодежном> Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»

В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В «молодежном» Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийского фестиваля «Студенческая весна»

Сегодня петербуржцев, которые представляли Санкт-Петербург на финале всероссийского фестиваля «Студенческая весна», наградили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Мы очень рады, что вы стали прежде всего единой командой, на финале держались вместе и поддерживали друг друга. Благодарим Андрея Левшина, который смог доказать нам, насколько важно отправить большую делегацию от Петербурга. Мы и в дальнейшем рассчитываем на вас, будем вас поддерживать и двигаться вместе. Ну а сегодня мы хотим сказать вам спасибо и вручить заслуженные награды», – выступила с приветственным словом временно исполняющая обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева.

Ребятам, которые заняли призовые места на фестивале, вручили дипломы и наградные статуэтки, всем представителям делегации – сертификаты участников.

«Спасибо за поддержку Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В этом году проект «Студенческая весна» показал лучший результат за все годы проведения фестиваля в городе. Мы поставили перед собой большую цель, и нам получилось ее достичь: в город на Неве привезли 5 призовых мест и 1 специальный приз. Мы уже начали работать над программой на 2021 год», – рассказал руководитель программы «Студенческая весна в Санкт-Петербурге» Андрей Левшин.

Всего в этом году молодые петербуржцы привезли 5 наград.

В номинации «Битбокс» 1 место занял Даниэль Максатов. 3 место в номинации «Авторская песня» досталось Нине Строковой NIGEL’. В номинации «Цирковое искусство» наши ребята целых два призовых места: 2 место – Андрей Кутепов, Даниил Аллес, 3 место – Рената Гареева. В номинации Cheer Dance Show 3 место занял коллектив Needles.

Также Петербург стал обладателем 1 специального приза: региональная программа Санкт-Петербурга получила спецприз за оригинальный саундтрек.

В этом году Российская студенческая весна проходила в Ростове-на-Дону, наш город представила делегация из 31 студента питерских вузов. Там собрались 2000 творческих молодых людей из 70 регионов России, чтобы показать свой талант. Музыканты, певцы, танцоры, театралы и артисты оригинального жанра.

Источник: Комитет по молодежной политике
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