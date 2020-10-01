Сегодня петербуржцев, которые представляли Санкт-Петербург на финале всероссийского фестиваля «Студенческая весна», наградили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Ребятам, которые заняли призовые места на фестивале, вручили дипломы и наградные статуэтки, всем представителям делегации – сертификаты участников.
Всего в этом году молодые петербуржцы привезли 5 наград.
В номинации «Битбокс» 1 место занял Даниэль Максатов. 3 место в номинации «Авторская песня» досталось Нине Строковой NIGEL’. В номинации «Цирковое искусство» наши ребята целых два призовых места: 2 место – Андрей Кутепов, Даниил Аллес, 3 место – Рената Гареева. В номинации Cheer Dance Show 3 место занял коллектив Needles.
Также Петербург стал обладателем 1 специального приза: региональная программа Санкт-Петербурга получила спецприз за оригинальный саундтрек.
В этом году Российская студенческая весна проходила в Ростове-на-Дону, наш город представила делегация из 31 студента питерских вузов. Там собрались 2000 творческих молодых людей из 70 регионов России, чтобы показать свой талант. Музыканты, певцы, танцоры, театралы и артисты оригинального жанра.