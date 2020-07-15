Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с волонтерами акции #МыВместе подвел итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа. Свои призы получили как юные петербуржцы, так и целые группы детских садов.

В течение месяца организаторы принимали заявки – фотографии рисунков на асфальте. Обязательным условием было наличие в кадре ребенка.

«Большинство детских лагерей сейчас закрыты, и дети, преимущественно, сидят дома. Чтобы скрасить их досуг, мы решили организовать этот конкурс. Сами не ожидали, что получим столько заявок – около двухсот. Фото присылали не только из Петербурга, но и Ленинградской и Костромской областей, Крыма, Магнитогорска и Ижевска», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Он также добавил, что подобные конкурсы – отличный вариант для наших будней. Речь о соблюдении социальной дистанции и отличном способе времяпрепровождения для детей на свежем воздухе.

Победителем конкурса среди детей стал Марат Закиров с его драконом на асфальте. Второе место у Вероники Булдаковой, едва не угодившей в пасть крокодила, третье - у Кирилла и Иры Орловых, нарисовавших целую композицию.

Среди детских садов Петербурга самым активным стал д/с № 63, который занял первое место, на втором – д/с № 83, на третьем - № 57. Награждение победителей прошло на свежем воздухе, все они получили памятные призы и кубки.