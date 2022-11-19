Депутат «Единой России» Николай Цед передал необходимую технику и оборудование мобилизованным петербуржцам

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед посетил одну из воинских частей в городе Луга Ленинградской области, в которой располагается учебный центр для мобилизованных.
Парламентарий передал военнослужащим 40 специальных печей для обогрева, 40 дизель-генераторных установок и 40 бензопил. Единоросс пообщался с командованием и бойцами, осмотрел казармы и оценил условия размещения мобилизованных.
Единоросс также отметил боевой настрой военнослужащих и хороший уровень подготовки.
Напомним, ранее в рамках гуманитарной помощи депутаты городского парламента из фракции «Единой России» Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Антон Соловьев отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики.