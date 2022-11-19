Депутат «Единой России» Николай Цед передал необходимую технику и оборудование мобилизованным петербуржцам

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед посетил одну из воинских частей в городе Луга Ленинградской области, в которой располагается учебный центр для мобилизованных.

Парламентарий передал военнослужащим 40 специальных печей для обогрева, 40 дизель-генераторных установок и 40 бензопил. Единоросс пообщался с командованием и бойцами, осмотрел казармы и оценил условия размещения мобилизованных.

«Мы сегодня провели очень важную и очень необходимую встречу с нашими военнослужащими и передали им все необходимое, в чем они нуждаются. На самом деле обеспеченность бойцов очень высокая. Но есть такие вещи, которые помогут уже непосредственно в месте дислокации. Это дизель-генераторные установки, так называемые «буржуйки», бензопилы. Это будет важным подспорьем для них. Самое главное, чтобы было тепло, чтобы была возможность освещения, чтобы для необходимых хозяйственных работ были инструменты и оборудование», — рассказал Николай Цед.

Единоросс также отметил боевой настрой военнослужащих и хороший уровень подготовки.

«Наши воины заряжены на защиту безопасности нашей Родины. Уровень боевой подготовки и обеспеченность очень высокие», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее в рамках гуманитарной помощи депутаты городского парламента из фракции «Единой России» Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Антон Соловьев отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики.