Депутаты оказывают комплексную поддержку петербургским резервистам

В Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области продолжается подготовка петербургских резервистов к выполнению боевой задачи. Депутаты Законодательного Собрания активно оказывают всестороннюю поддержку военнослужащим.

– Парламентарии регулярно присоединяются к гуманитарным акциям, помогают доставлять груз с вещами первой необходимости в военные части и на территорию СВО. Стараемся чаще навещать мобилизованных, контролируем условия их размещения, занимаемся решением бытовых вопросов. Например, сегодня в часть выезжал председатель Комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутат Александр Ржаненков. Он получил ряд запросов от резервистов, а в четверг вместе со своими специалистами вернётся в Центр для предметного разбора проблем. Мы — одна команда, и стремимся оперативно реагировать на все потребности военнослужащих, — рассказал парламентарий Константин Чебыкин.

Сегодня он также посетил Мобилизационный центр вместе с депутатом Заксобрания Юрием Гладуновым и депутатом Государственной Думы РФ Николаем Валуевым. Законодатели пообщались с мобилизованными в неформальной обстановке. Следующими навестить резервистов планируют депутат, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова и парламентарий, Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова.

Отметим, Законодательное Собрание Петербурга уделяет отдельное внимание самым разным аспектам, связанным с поддержкой мобилизованных граждан. Специалисты аппарата парламента дважды в неделю консультируют военнослужащих по юридическим вопросам. Кроме того, на месте работают нотариусы и судебные приставы. Свои проблемы с их помощью оперативно смогли решить уже сотни резервистов.