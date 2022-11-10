Депутаты ЗакС посетили учебный центр для мобилизованных

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Дмитрий Дмитриев посетили один из учебных центров в Выборгском районе Ленинградской области, где мобилизованные военнослужащие проходят дополнительную подготовку и боевое слаживание.

Парламентарии пообщались с руководством учебного центра и передали партию гуманитарной помощи. Как отметил Константин Чебыкин, Законодательное Собрание находится в постоянном взаимодействии с командованием пунктов подготовки мобилизованных граждан. Это позволяет оперативно и своевременно решать все проблемные вопросы.

– Мы прекрасно понимаем, что для наших защитников это непростые жизненные испытания. Обязательства перед Родиной поставили их в строй для обеспечения безопасности и сохранения суверенитета страны. А наша гражданская обязанность – создать мобилизованным гражданам максимально комфортные условия для выполнения предстоящих боевых задач. Спасибо всем тем, кто не остается в стороне и активно участвует в мероприятиях по поддержке наших защитников! – сказал депутат.

Напомним, при содействии парламентариев в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области был организован прием нотариусов, службы судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата Законодательного Собрания.