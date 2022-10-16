В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных

В Каменке и в Сертолово, в расположении воинских частей вчера и сегодня прошли встречи-концерты для мобилизованных жителей Ленинградской области.

К защитникам обратилась депутат Государственной Думы Светлана Журова:

«Самое важное, чтобы вы остались живы, защитив страну и людей, которых уже 8 лет бомбят. Пусть Господь вас оберегает, а ваши близкие вас ждут!».

В Выборгском районе перед бойцами выступил ансамбль народного творчества «Вереск», во Всеволожском — заслуженный артист РФ Борис Галкин, финалист телепроектов «Х-фактор» и «Главная сцена» Павел Кузьмин, солист Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Дмитрий Лаутало. Произведения на скрипке исполнила Елена Таникова — полномочный представитель Республики Марий Эл, член совета Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно».

Во время концертов волонтеры акции #Мывместе собирали просьбы и пожелания мобилизованных.

Концерты были организованы областным Правительством, совместно с общественными организациями региона и региональным штабом Всероссийской акции МыВместе.