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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных

В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных

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46
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти прошли концерты для защитников Отечества

В Каменке и в Сертолово, в расположении воинских частей вчера и сегодня прошли встречи-концерты для мобилизованных жителей Ленинградской области.

К защитникам обратилась депутат Государственной Думы Светлана Журова: 

«Самое важное, чтобы вы остались живы, защитив страну и людей, которых уже 8 лет бомбят. Пусть Господь вас оберегает, а ваши близкие вас ждут!». 

В Выборгском районе перед бойцами выступил ансамбль народного творчества «Вереск», во Всеволожском — заслуженный артист РФ Борис Галкин, финалист телепроектов «Х-фактор» и «Главная сцена» Павел Кузьмин, солист Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Дмитрий Лаутало. Произведения на скрипке исполнила Елена Таникова — полномочный представитель Республики Марий Эл, член совета Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно». 

Во время концертов волонтеры акции #Мывместе собирали просьбы и пожелания мобилизованных. 

Концерты были организованы областным Правительством, совместно с общественными организациями региона и региональным штабом Всероссийской акции МыВместе.

Источник: Администрация Ленобласти
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