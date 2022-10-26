Продукты, тёплые вещи и предметы личной гигиены: общественная приёмная «Единой России» передала гумпомощь мобилизованным петербуржцам

Ранее активисты партии отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики

Очередную партию гумпомощи собрали в петербургской общественной приемной «Единой России». Тёплые вещи, предметы личной гигиены, консервы и сгущённое молоко — всё это будет дополнительно вложено в солдатские вещмешкипри отправке в зону проведения специальной военной операции.

Посылки привезли в два центра формирования и боевого слаживания мобилизованных. Бойцы поблагодарили волонтёров, которые доставили груз.

«Каждый из нас должен осознать, что быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней — это постулат. И им нужно руководствоваться всегда», — отметили в региональной приемной.

Ранее депутат фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Антон Соловьевсовместно с городскими предпринимателямипередал мобилизованным петербуржцам из Фрунзенского района 30 комплектов теплой одежды: зимние костюмы, термобелье, а также теплые носки, шапки и перчатки.

На прошлой неделе в рамках гуманитарной помощи депутаты фракции «Единой России» в региональном парламенте Юрий Гладунов, Александр Ходосок, Алексей Цивилев и Антон Соловьев отправили в действующую армию средства связи и коммуникации, обмундирование, спальные мешки и антисептики.