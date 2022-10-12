Новая акция «Тепло для солдат» объединила детей и взрослых в помощи мобилизованным. Дети пишут добрые, теплые письма, взрослые – прикладывают к ним теплые носки. Подарки передаются в районные ресурсные добровольческие центры, отвечающие за помощь мобилизованным и их семьям МыВместе.

Теплые письма и вещи в Луге собрали сегодня учащиеся 3 класса Заклинской средней школы, их родители и классный руководитель, а теплые носки – навязали участницы фольклорного клуба «Прасковья» Заклинского Дома культуры.

Сегодня клуб «Сударушка» университета третьего возраста из Гатчины передал в штаб акции МыВместе в Гатчине первую партию шерстяных носков для военнослужащих. Свои добрые письма к подаркам приложили давние друзья университета третьего возраста – ученики 3-х и 4-х классов гатчинской школы №4. Бабушки из «Сударушки» давно вяжут тепло для инвалидов, малоимущих и детей, сейчас с энтузиазмом взялись за вязание мужских носков и просят, тех у кого осталась пряжа и нет времени вязать, передать в дар.

В акции «Тепло для солдат» и «Бабушкино тепло» участвуют серебряные волонтёры из Всеволожска, Выборга, Гатчины, Киришей, Кировска и Подпорожья.

В Кировском районе районный женсовет передал в волонтерский штаб #МыВместе гуманитарную помощь для мобилизованных ребят ― термобелье и теплые вещи. Неравнодушные жители Шлиссельбурга и поселка Павлово передали для кировчан, которые проходят подготовку в воинских частях региона, медикаменты и письма от родных и близких. К посылке из Кировского района присоединились молодежный совет «Точка опоры» и отделение Пенсионного фонда России. Представители молодежного совета передали через районный штаб #МыВместе предметы личной гигиены, бытовые вещи, медикаменты.

Напомним, помощь мобилизованным и их семьям #МыВместе координирует ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

Тем, кто хочет стать волонтером можно зарегистрироваться на платформе https://dobro.ru/project/10060264 или обратиться в Ресурсный добровольческий центр: 8 (813) 713-01-60, [email protected]

Те, кому необходима помощь, могут оставить заявку в специальной форме https://forms.yandex.ru/u/633405d2c0a33f3b764c9050/