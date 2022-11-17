На подводной лодке «Уфа» поднят Андреевский флаг

Вчера был поднят Военно-морской флаг России на подводной лодке «Уфа» проекта 636.3, построенной на петербургских Адмиралтейских верфях. В церемонии принял участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Парламентарий зачитал приветствие спикера ЗС СПб Александра Бельского:

- Это уже десятая лодка, построенная знаменитой петербургской верфью для российского ВМФ. «Варшавянки» на сегодня являются одними из лучших ударных подводных кораблей. Они обеспечивают свободу действий нашего флота во всех морях Мирового океана. Ввод в строй каждой из них – значительный вклад в укрепление нашей национальной безопасности.

Константин Чебыкин пожелал экипажу успешной службы, сохранения и приумножения традиций российского флота и внесения достойного вклада в укрепление боевой мощи нашей страны.

«Уфа» была спущена на воду 31 марта 2022 года. Лодка строилась при содействии Республики Башкортостан.