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Питерец.ру » Общество » Поздравил моряков Балтийского флота с наступившим профессиональным праздником Михаил Романов

Поздравил моряков Балтийского флота с наступившим профессиональным праздником Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Поздравил моряков Балтийского флота с наступившим профессиональным праздником Михаил Романов

С наступившим профессиональным праздником моряков-балтийцев поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

В своем поздравлении он напомнил, что 2021 год – 318-я годовщина со дня первого сражения старейшего воинского морского объединения, ставшего днем рождения Балтийского флота. Праздник установлен 15 июля 1996 года приказом №253 Главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Феликса Громова. По словам парламентария, Балтика, ставшая колыбелью военного флота России, была и остается не только прекрасной школой военно-морского искусства, но и государственно-патриотического воспитания защитников нашего Отечества. Балтийский флот в течение многих лет демонстрирует честь, доблесть, отвагу, мужество и верность присяге. Россияне склоняют головы в знак признательности поколению моряков, которое внесло весомый вклад в победу над фашистами.

Сегодня, отметил Михаил Романов, Балтийский флот – гарант безопасности россиян и западных границ страны, боевая готовность которого находится на самом высоком уровне. Депутат пожелал всем, кто имеет отношение к Балтийскому флоту, успехов в деле укрепления морской славы и могущества нашей великой державы, семейного тепла и крепкого здоровья.

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