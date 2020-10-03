На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов выступил на торжественной церемонии спуска на воду нового корабля противоминной обороны проекта 12700 («Александрит») «Георгий Курбатов». Минный тральщик новейшего поколения построен на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ России с применением новейших отечественных технологий, не имеющих в мировом судостроении аналогов, и предназначен для устранения морских мин без захода в опасную зону.

В своем выступлении парламентарий отметил, что за последнее время Средне-Невский судостроительный завод уже несколько раз проводил подобные церемонии спуска на воду новых судов, пополняя ряд тральщиков проекта 12700 «Александрит». Он поблагодарил всех специалистов предприятия за блестяще выполненную задачу, их профессионализм и опыт. Михаил Романов уверен: тактико-технические характеристики «Георгий Курбатов» усилит группировку противоминной обороны Военно-Морского Флота и будет в целом способствовать укреплению мощи и военно-морского потенциала России.