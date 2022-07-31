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Питерец.ру » Общество » С Днём Военно-Морского Флота России!

С Днём Военно-Морского Флота России!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Поздравляем всех защитников морских рубежей Родины с Днём Военно-Морского Флота России!

Поздравляем всех защитников морских рубежей Родины, кораблестроителей, учёных, преподавателей и курсантов военно-морских учебных заведений, всех жителей нашего города с Днём Военно-Морского Флота России!

История нашего Отечества, Санкт-Петербурга и флота неразделимы.

В этом году мы отметили 350-летие со дня рождения Петра Первого. Его деяниями и победами Россия стала Империей, был основан Петербург, заложены основы морского могущества нашей страны.

Пётр вернул балтийские берега.  Его наследники создали Черноморский флот, который одержал великие победы и обеспечил строительство морских городов и крепостей на юге России.

Сегодня на этих землях вершится героическая история - решается судьба нашей Родины и многополярного мира.

Флотская служба всегда была делом людей сильных и мужественных. Она требует доблести, чести и благородства. Для моряка нет более высокого долга, чем служение Отечеству. 

Санкт-Петербург более трёх веков несёт звание морской столицы России. В нашем городе находится Главное командование ВМФ, по решению Президента проводится Главный Военно-Морской парад. На петербургских верфях строятся современные корабли и суда. В военно-морских учебных заведениях готовят кадры для флота. В Кронштадте реализуются масштабные проекты, посвящённые морской истории.

Мы гордимся военным моряками – нашими мужественными защитниками!

Желаем всем крепкого флотского здоровья, бодрости духа, успехов в служении Родине!

Побед и процветания нашему Отечеству!

Слава российскому Военно-Морскому Флоту!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

Источник: ЗАКС
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