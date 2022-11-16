В Петербурге проведен профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства

Сотрудники сразу нескольких подразделений ГУ МВД России провели профилактический рейд в ряде районов Санкт-Петербурга по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В первую очередь проверке подверглись так называемые места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранную рабочую силу. Помимо выявления фактов нарушения миграционного законодательства рейд был направлен на профилактику преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

В общей сложности полицейские проверили 877 граждан стран ближнего зарубежья. Все они для разбирательства были доставлены в территориальные отделы полиции. Проверка показала, что 58 иностранцев находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела.

По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, а впоследствии выдворены за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет. Такие профилактические рейды полиция Петербурга планирует проводить на постоянной основе.