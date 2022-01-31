ента новостей

16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
10:36
Белый дом по-прежнему стремится к переговорам с Северной Кореей
10:27
В Ленобласти военнослужащий погиб от удара ножом на улице
10:17
В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие останки человека
10:05
В Петербурге награждены росгвардейцы, эвакуировавшие людей из горящего общежития
09:32
Противоковидных препаратов хватает
08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
08:46
Оставить их без газа
12:26
В топ-5 по иммунитету
11:41
Когда это не просто боль в горле
10:54
Коновалова арестовали
00:37
Турецкий «Анадолу Эфес» подтвердил, что является удобным соперником для «Зенита» в Евролиге
11:20
В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку
10:45
Хиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса
10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
10:13
Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»
09:38
Власть снова проиграла
08:58
Запрещать криптовалюту не будут
08:24
Омикрон начал доминировать
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд

На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд

0
54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
В результате проверки выявлено несколько десятков нарушителей миграционного законодательства

Сотрудники ГУ МВД России при поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд на территории Софийской овощебазы по выявлению нарушений, в первую очередь в сфере миграционного законодательства.

Проверено почти 350 иностранных граждан, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства. В результате в отношении 63 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), а также один протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 5 фактов нарушения ПДД на территории рынка. Наиболее характерные нарушения – отсутствие страховки на автомобиль, управление неисправным автомобилем, использование водителем автомашины без государственных регистрационных знаков, нарушение правил применения ремней безопасности, управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-08-2021, 14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд
3-08-2021, 10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
5-08-2021, 10:15
В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд
16-08-2021, 11:42
В Петербурге полицией проведен масштабный миграционный рейд
8-12-2021, 14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
15-11-2020, 17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
539
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
180
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
340
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
Наверх