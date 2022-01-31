На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд

Сотрудники ГУ МВД России при поддержке ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд на территории Софийской овощебазы по выявлению нарушений, в первую очередь в сфере миграционного законодательства.

Проверено почти 350 иностранных граждан, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства. В результате в отношении 63 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), а также один протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 5 фактов нарушения ПДД на территории рынка. Наиболее характерные нарушения – отсутствие страховки на автомобиль, управление неисправным автомобилем, использование водителем автомашины без государственных регистрационных знаков, нарушение правил применения ремней безопасности, управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС.