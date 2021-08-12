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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд

В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские провели масштабный профилактический рейд

Мероприятия, направленные на проверку соблюдения норм миграционного законодательства были проведены на овощебазе по Софийской улице во Фрунзенском Санкт-Петербурга.

В профилактическом рейде было задействовано более 200 полицейских. По результатам рейда в полицию был доставлено 131 гражданин для административного разбирательства.

В отношении 124 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Также была выявлена одна автомашина, находящаяся в розыске УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга.

Такие проверки мест массового скопления иностранных граждан будет продолжена и в других районах Петербурга.

Источник: ГУ МВД
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