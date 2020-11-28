ента новостей

16:25
В Приморском районе открылся скейт-парк
16:20
В Ленобласти появился «литературный» маршрут
16:09
В Санкт-Петербурге вручено Боевое знамя бригаде кораблей, в составе которой находится крейсер «Аврора»
16:01
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах
09:04
Кто покупает со списком?
09:03
Как получить бесплатные препараты?
19:24
Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта
19:22
Подать заявку на Молодежную премию Санкт-Петербурга можно будет и в выходные
19:19
В Ленобласти медики ЗВО спасали из-под огня «противника» условно раненых сослуживцев
13:31
В Петербурге пройдет литературный конкурс «Битва Лириков»
13:29
В Санкт-Петербурге заработает Машина Голдберга
13:25
Справедливороссы предложили городу взять на себя 40% платы за капремонт
13:15
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-классы
13:05
В Петербурге обезвредили банду аферистов, обманувших пенсионерку
09:57
Регулирование удаленки
09:31
Что с уровнем безработицы?
17:48
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
17:44
В библиотеке Гоголя откроется фотовыставка
17:38
На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность
13:39
Фестиваль "Новые книги о Петербурге"
12:18
В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому
12:13
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
12:10
В Петербурге с поличным поймали квартирных воров
12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
11:58
В Петербурге буйный мужчина выбрасил вещи из окна и поджег автомобиль
08:49
На этот раз без продуктовых наборов
08:27
Сезонная вакцинация
00:05
Очередной вылет «Зенита» из Лиги Чемпионов – почему?
13:57
Судентам-инвалидам помогут с возможностью заработать в студотрядах
13:38
Стартовал новый проект президентской платформы «Учитель будущего. Студенты»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах

В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
В результате проверки в нескольких домах на Южном шоссе выявлено 6 так называемых «резиновых» квартир.

В минувший четверг силами участковых уполномоченных полиции во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проведен профилактический рейд в жилых домах. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

В профилактическом рейде было задействовано почти 70 участковых. Они проверили более 2,7 тысяч квартир в 22 жилых домах и выявили почти 250 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 6 таких квартирах выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Указанные квартиры располагаются на Южном шоссе.

В полицию было доставлено 17 иностранных граждан для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Также пятеро граждан привлечены к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

Кроме того, участковые выявили один разукомплектованный автомобиль, который эвакуирован для проведения проверки и передачи информации в соответствующие органы.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-11-2020, 17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
31-10-2020, 15:30
В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах
9-10-2020, 13:22
В Петербурге полицейскими выявлены 4 квартиры массового проживания мигрантов
23-10-2020, 14:05
В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд
16-10-2019, 19:37
Закон о запрете «пивнушек» и «наливаек» в жилых домах
1-10-2020, 10:15
В Петербурге задержали организаторов незаконной миграции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
94
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
140
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
852
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 280
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх