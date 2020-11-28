В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах

В минувший четверг силами участковых уполномоченных полиции во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проведен профилактический рейд в жилых домах. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

В профилактическом рейде было задействовано почти 70 участковых. Они проверили более 2,7 тысяч квартир в 22 жилых домах и выявили почти 250 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 6 таких квартирах выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Указанные квартиры располагаются на Южном шоссе.

В полицию было доставлено 17 иностранных граждан для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Также пятеро граждан привлечены к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.

Кроме того, участковые выявили один разукомплектованный автомобиль, который эвакуирован для проведения проверки и передачи информации в соответствующие органы.