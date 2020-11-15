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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе

В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе Выборгского района Санкт-Петербурга

В минувший четверг силами участковых уполномоченных полиции в Выборгском районе Санкт-Петербурга проведен профилактический рейд в жилых домах. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

В профилактическом рейде было задействовано около 70 участковых. Они проверили более 3 тысяч квартир в 5 жилых домах и выявили более 350 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 5 таких квартирах выявлены факты массового проживания иностранных граждан. Все эти квартиры располагаются в густонаселенном районе новостроек – на улицах М. Дудина и Ф. Абрамова.

За нарушение миграционного законодательства 27  иностранцев привлечены к административной ответственности.

Традиционно помимо выявления правонарушений сотрудники полиции провели и профилактическую работу с пожилыми людьми в целях предупреждения совершения преступлений в отношении них.

Источник: ГУ МВД
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