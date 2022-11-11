В Ленобласти начался очередной отбор территорий для благоустройства

Общественные пространства для благоустройства предлагают и будут выбирать сами жители.

Предложить свою территорию, которую можно будет благоустроить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», могут жители региона в возрасте от 14 лет: идеи нужно направить в администрацию своего поселения через соцсети, сайт администрации или принести лично.

В программу на 2024 год попадут те общественные пространства в населенных пунктах, за которые выскажется больше всего местных жителей.

«Сейчас — именно тот момент, когда жители могут сказать, что именно они хотят благоустроить в своем городе, поселке или деревне. Парк, озеро, площадь, бульвар, спортивное или детское пространство — больше 800 общественных пространств в нашем регионе уже стали красивее и удобнее благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Администрации принимают предложения жителей до 5 декабря. Потом от двух до четырех территорий, за благоустройство которых выскажется больше всего жителей, будут направлены на рейтинговое голосование, которое состоится онлайн в январе-феврале 2023 года.