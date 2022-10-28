В Коммунаре благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха

Променад с велодорожкой вдоль набережной Ижоры, скейт-парк, детские и спортивные пространства — в Коммунаре воплощен проект благоустройства, победивший в федеральном конкурсе.

Открытие общественной территории «Ижора» состоится сегодня, 28 октября, в 15 часов. Оно будет доступно онлайн в группе местной администрации по ссылке.

«Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При его разработке архитекторы и проектировщики общались с местными жителями, чтобы учесть их пожелания и предложения. Теперь здесь благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В парке установлены павильоны, смонтировано энергоэффективное освещение, высажены деревья и кустарники, оборудована парковка. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сентябре в Ленинградской области открылся Прибрежный парк в Киришах, проект благоустройства которого также победил во всероссийском конкурсе.