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Питерец.ру » Общество » В Коммунаре благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха

В Коммунаре благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха

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44
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Променад с велодорожкой вдоль набережной Ижоры, скейт-парк, детские и спортивные пространства в Коммунаре

Променад с велодорожкой вдоль набережной Ижоры, скейт-парк, детские и спортивные пространства — в Коммунаре воплощен проект благоустройства, победивший в федеральном конкурсе.

Открытие общественной территории «Ижора» состоится сегодня, 28 октября, в 15 часов. Оно будет доступно онлайн в группе местной администрации по ссылке

«Проект стал одним из победителей  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При его разработке архитекторы и проектировщики общались с местными жителями, чтобы учесть их пожелания и предложения. Теперь здесь благоустроена набережная и создано много мест для спорта и отдыха», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

В парке установлены павильоны, смонтировано энергоэффективное освещение, высажены деревья и кустарники, оборудована парковка. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сентябре в Ленинградской области открылся Прибрежный парк в Киришах, проект благоустройства которого также победил во всероссийском конкурсе.

Источник: Администрация Ленобласти
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