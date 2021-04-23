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Питерец.ру » Общество » Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий

Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
24 апреля, в субботу, жители всех районов Ленинградской области выйдут на уборку территорий.

В день Всероссийского субботника жители Ленинградской области, работники органов региональной власти и местного самоуправления, профильные службы приведут в порядок памятные места, прибрежные участки и общественные территории.

«Приглашаю всех выйти на субботник 24 апреля. Давайте вместе сделаем любимую область чище и красивее. Для нас это добрая традиция», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сам глава региона поучаствует в субботнике в Выборгском районе. 

Масштабные субботники на территориях, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — нововведение этого года. В Ленинградской области они пройдут в 27 городах, где благоустройство общественных пространств запланировано на 2022 год: Бокситогорске, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Отрадном, Подпорожье, Приозерске и в других населенных пунктах. Жители смогут не только привести эти территории в порядок, но и познакомиться с перспективами их благоустройства. На субботниках им представят детальные дизайн-проекты. Выбрать лучший проект можно будет на единой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. 

24-м апреля субботники в Ленинградской области не ограничатся. Месячник по благоустройству в регионе уже начался, он продлится до 11 июня. До Дня Победы пройдет уборка всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений. Второй этап месячника посвящен  Году Чистой воды: пройдет уборка побережья Финского залива и Ладожского озера, территорий возле рек и озер. Управляющие компании вместе с жителями организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.

Источник: Администрация Ленобласти
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