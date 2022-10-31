В Петербурге завершается месячник благоустройства. В традиционном общегородском субботнике, который состоялся 29 октября, приняли участие почти 204 тысячи человек – жители города, работники жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий и организаций, студенты, школьники, курсанты, представители общественных организаций, сотрудники исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

«День благоустройства объединяет всех петербуржцев. Это не только наш вклад в генеральную уборку города, но и забота о будущем Северной столицы. «Добрый субботник», который проходит в рамках месячника благоустройства, дает возможность всем горожанам принять участие в экологических акциях, квестах, посадить дерево и тем самым сказать свое слово в защиту окружающей среды», - сказал губернатор Александр Беглов.

Всего в День благоустройства убрано более 23 млн кв. метров городских территорий. Из них 12 млн кв. метров — это дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий и организаций, 11 млн кв. метров — территории городских зеленых насаждений.

Работы проводились в Приморском парке Победы, в Полюстровском парке, Таврическом, Александровском и других садах, парках и скверах.

Приведены в порядок 53 объекта, созданных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - земляная крепость «Звезда» в Выборгском районе, «Тропа здоровья» на улице Новоселов в Невском районе, памп трек под Коломяжским путепроводом в Приморском районе, Заневский парк в Красногвардейском районе.