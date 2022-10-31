ента новостей

14:28
В Красногвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими
14:15
Во Фрунзенском районе по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении
14:09
Россельхознадзор обнаружил в Ленобалсти сметану со стафилококком
13:58
В Новом Девяткино задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
13:46
Команда «Calipso» взяла золото и серебро на городских соревнованиях
13:44
Петербургский росгвардеец стал чемпионом России по греко-римской борьбе
13:05
В Петербурге депутаты предлагают защитить трудовые права одиноких отцов
12:54
В Ковалевском лесу прозвучал «Колокол памяти» — дань памяти жертвам политических репрессий
12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства
12:04
В Петербурге иномарка сбила 5-летнего мальчика
11:52
«Билет в будущее» совместно с ОАО «РЖД» знакомит школьников с железнодорожными профессиями
11:22
В Некрасовском саду изнасиловали медсестру
11:04
В Кронштадте пенсионер сбил насмерть свою дочь
11:03
Пьяных аварий стало меньше
10:43
На федеральной трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение в обоих направлениях
09:56
Американцы готовы к переговорам с Россией?
09:53
Лула да Силва вернется на пост президента Бразилии
09:48
По меньшей мере 132 человека погибли в результате обрушения висячего моста в Индии
09:45
На подъезде к Выборгу пешеход погиб под колесами иномарки
09:34
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли двое
09:23
Число погибших в результате урагана Налгае на Филиппинах возросло до 98 человек
09:20
Президент Аун покидает свой пост из-за финансового кризиса в Ливане
09:10
Бывший форвард «Зенита» намерен вернуться в Россию
09:03
Аренда квартир дешевеет
16:11
В Ленобласти задержали 15-летнего разбойника
14:51
В Петербурге иномарка сбила 17-летнюю школьницу
14:29
В Приморском районе задержали 18-летнюю мошенницу
14:24
В Невском районе с поличным задержали мошенника
14:22
В Петербурге вспоминают жертв репрессий у Соловецкого камня
13:20
В Ленобласти телефонный мошенник выманил у пенсионера 130 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге завершается месячник благоустройства

В Петербурге завершается месячник благоустройства

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В общегородском субботнике приняли участие более 200 тысяч петербуржцев

В Петербурге завершается месячник благоустройства. В традиционном общегородском субботнике, который состоялся 29 октября, приняли участие почти 204 тысячи человек – жители города, работники жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий и организаций, студенты, школьники, курсанты, представители общественных организаций, сотрудники исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

«День благоустройства объединяет всех петербуржцев. Это не только наш вклад в генеральную уборку города, но и забота о будущем Северной столицы. «Добрый субботник», который проходит в рамках месячника благоустройства, дает возможность всем горожанам принять участие в экологических акциях, квестах, посадить дерево и тем самым сказать свое слово в защиту окружающей среды», - сказал губернатор Александр Беглов.

Всего в День благоустройства убрано более 23 млн кв. метров городских территорий. Из них 12 млн кв. метров — это дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий и организаций, 11 млн кв. метров — территории городских зеленых насаждений.

Работы проводились в Приморском парке Победы, в Полюстровском парке, Таврическом, Александровском и других садах, парках и скверах.

Приведены в порядок 53 объекта, созданных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - земляная крепость «Звезда» в Выборгском районе, «Тропа здоровья» на улице Новоселов в Невском районе, памп трек под Коломяжским путепроводом в Приморском районе, Заневский парк в Красногвардейском районе.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-10-2012, 07:55
В субботу состоится День благоустройства города
23-04-2021, 12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий
16-10-2014, 13:58
Все на субботник!
1-05-2017, 10:43
Субботник – это не только уборка
Вчера, 07:52
«Добрый субботник» в Петербурге: чистые парки, новые деревья, ухоженные дворы
11-07-2016, 18:01
В Петербурге правила благоустройства создаются с подачи самих горожан

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 14:28
В Красногвардейском районе произошло ДТП с пострадавшими
0
65
Сегодня, 12:04
В Петербурге иномарка сбила 5-летнего мальчика
0
86
Сегодня, 11:04
В Кронштадте пенсионер сбил насмерть свою дочь
0
73
Сегодня, 09:45
На подъезде к Выборгу пешеход погиб под колесами иномарки
Наверх