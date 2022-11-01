В поселке Федоровское открылся новый сквер

Качели, арт-объект, деревья и спортплощадка — в поселке Федоровское завершилось благоустройство сквера по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сквер назвали в честь Михаила Рапопорта — бывшего директора совхоза «Федоровское», который в годы Великой Отечественной войны возглавлял военизированную колонну на Дороге жизни. Общественное пространство благоустроено по просьбе местных жителей с учетом их пожеланий.

«В сквере предусмотрели возможности для отдыха жителей любого возраста. Здесь установлены лавочки, детские качели, организовано спортивное пространство и фотозона на фоне арт-объекта. Высадили деревья и обеспечили уличное освещение», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Работы проведены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего по этому проекту в 2022 году в Ленинградской области благоустроено уже 72 общественных территории: это парки и скверы, аллеи и бульвары, набережные и площади, спортивные и детские пространства.