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Питерец.ру » Общество » Завершилось благоустройство Центрального парка в Низино

Завершилось благоустройство Центрального парка в Низино

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Парк в Низино благоустроен по эскизам Штакеншнейдера

Двухуровневые дорожки, экотропа у водоема, домики для уток — завершилось благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» Центрального парка в Низино.

Концепция благоустройства парка основана на культурно-историческом наследии территории. В середине XIX века Бабигонские высоты были излюбленным местом отдыха императорской семьи. Тогда здесь, на Бабигоне, работал архитектор  Андрей Штакеншнейдер.  Идея сегодняшнего благоустройства заключалась в том, чтобы подчеркнуть историческую и культурную аутентичность деревни Низино, используя актуальные технологии и подходы в строительстве.

«Работы прошли по просьбам местных жителей. Планировочные решения принимались с учетом существующего рельефа и большого  живописного водоема. Обустроены двухуровневые пешеходные дорожки, экотропа вдоль пруда, пирс для отдыха. Вдоль дорожек смонтировано наружное освещение, на пирсе установлены перголы и скамейки. На пруду расположились плавучие домики для уток. Основой для малых архитектурных форм стали эскизы архитектора Андрея Штакеншнейдера», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Парк в Низино стал 52-й территорией, благоустроенной в этом году в Ленинградской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Источник: Администрация Ленобласти
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