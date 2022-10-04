Завершилось благоустройство Центрального парка в Низино

Двухуровневые дорожки, экотропа у водоема, домики для уток — завершилось благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» Центрального парка в Низино.
Концепция благоустройства парка основана на культурно-историческом наследии территории. В середине XIX века Бабигонские высоты были излюбленным местом отдыха императорской семьи. Тогда здесь, на Бабигоне, работал архитектор Андрей Штакеншнейдер. Идея сегодняшнего благоустройства заключалась в том, чтобы подчеркнуть историческую и культурную аутентичность деревни Низино, используя актуальные технологии и подходы в строительстве.
Парк в Низино стал 52-й территорией, благоустроенной в этом году в Ленинградской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».