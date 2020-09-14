В Ленобласти сделали свой выбор

По данным Леноблизбиркома, оглашенным на брифинге по итогам подсчета 29,05 % бюллетеней, на выборах губернатора Ленинградской области лидирует действующий глава региона Александр Дрозденко, набравший более 83 % голосов.

Исходя из подсчитанных данных, активность жителей региона за три дня голосования, с 11 по 13 сентября, составила 47,7 %.

«Выборы в Ленинградской области прошли спокойно и организованно с хорошей активностью избирателей. Больше всего человек на избирательные участки пришло в пятницу — ленинградцы решили выразить своё мнение заблаговременно, перед выходными», — рассказал глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

В период досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в регионе применялись все виды досрочного голосования: в помещении для голосования, на дому, придомовых территориях, а также для групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Как рассказали в Леноблизиркоме, 408 участковых комиссий проводили голосование на придомовых территориях, 108 — в отдаленных населенных пунктах.

Прозрачность голосования на выборах губернатора Ленинградской области в течение трёх дней обеспечивали 982 наблюдателя от региональной Общественной палаты. Ещё 23 Медианаблюдателя Российского фонда свободных выборов из 18 регионов России проводили мониторинг электоральной ситуации в Ленинградской области.