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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

В День памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 8 ноября, и в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в СПб прошли памятные мероприятия.

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно – траурная церемония. В мероприятии приняли участие руководящий состав ГУ МВД России по г. СПб и ЛО во главе с начальником Главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным.

Участники церемонии возложили венки и цветы к подножию центрального монумента мемориала «Матери-Родины» в честь каждого из погибших в тяжелые годы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда.

На текущий момент под опекой ГУ МВД России по г. СПб и ЛО находятся 228 семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Мы помним и чтим всех сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни во имя служения Отечеству и обеспечения безопасности граждан!

Источник: ГУ МВД
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