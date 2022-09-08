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Питерец.ру » Общество » Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда

Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда

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29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда

8 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге полицейские почтили память защитников Ленинграда и погибших в блокаду жителей города.

На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла общегородская траурная церемония возложения венков в память жителей и защитников Ленинграда, погибших во время блокады города в 1941-1944 годах. Траурная колонна прошла к подножию центрального монумента мемориала «Мать-Родина».

В мероприятии принял участие руководящий состав ГУ МВД России во главе с начальником Главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным.

125 сотрудников ленинградской милиции погибли при артобстрелах и бомбардировках блокадного города фашистской авиацией, спасая гражданское население. Только в первую блокадную зиму от голода и истощения умерли 970 милиционеров.

Сегодня полицейские Северной столицы прошли к памятной доске с именами сотрудников милиции, защищавших осажденный город, и возложили цветы, почтив тем самым память своих погибших коллег.

Даже в условиях блокады милиция продолжала непримиримую борьбу с уголовной преступностью, хищениями продовольствия и спекуляцией. Только за 1942 год у преступников было изъято и сдано в фонд государства ценностей на сумму 75 миллионов рублей. За образцовое выполнение заданий Правительства в условиях Великой Отечественной войны, за доблесть и мужество, проявленные личным составом, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1944 года Ленинградская городская милиция первой в стране была награждена орденом Красного Знамени.

Источник: ГУ МВД
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