На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных

На Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина», Вечному огню и памятной плите сотрудникам органов внутренних дел и пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В торжественно-траурной церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты городского парламента Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин, Вера Сергеева. Дань памяти и признательности отдали также представители исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководство ГУ МВД России, Управления на транспорте МВД России по СЗФО, профильные вузы и училища города.

Мероприятие прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник зародился в 1715 году – именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Долгие годы он отмечался как «День милиции». Свое нынешнее название приобрел в 2011 году после вступления в силу закона «О полиции».

– Сегодня мы вспоминаем ветеранов, сотрудников милиции и пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В годы блокады Ленинград обороняли более 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Они обеспечивали эвакуацию населения, боролись с преступностью, в экстремальных условиях обеспечивали общественный порядок. Петербургские полицейские и сейчас находятся на передовой, защищают права и интересы граждан, обеспечивают национальную безопасность. Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел успехов в нелегкой службе и крепкого здоровья, – прокомментировал Александр Бельский.