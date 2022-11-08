ента новостей

12:50
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных
11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
11:47
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ
11:44
В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика
11:40
В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей
11:13
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему
10:29
В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа
09:46
Тариф «60 минут» стал мегапопулярным
09:12
Спортсменка Корабелки вновь на пьедестале почета
08:48
Взаимодействуем с Ташкентом
08:28
Патриотическое воспитание продолжается
23:34
Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию
22:11
После поражения от «Урала» волейбольное «Динамо-ЛО» обыграло новосибирский «Локомотив» (3–2)
18:47
Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»
18:19
Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге
18:11
В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»
17:06
Петербургские сторонники «Единой России» провели «РосКвиз», посвященный Дню народного единства
17:03
В Красносельском районе пожилые супруги-пенсионеры заживо сгорели на пожаре
16:58
Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан
16:22
Депутаты и сотрудники ЗакС отправят на Донбасс более тысячи книг
16:19
Прокуратура Московского района потребовала устранить нарушения жилищных прав граждан
16:11
В Петербурге задержали мигранта, обманувшего пенсионерку
16:07
В Петербурге задержали пьяного мужчину, который неправомерно завладел каршеринговым автомобилем
15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
15:44
Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль
15:41
В Петербурге задержали злоумышленника, который напал на продавца магазина
15:04
Второй фестиваль искусств «Время Стравинского»
14:59
В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество
14:43
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Стрим» + «Капитан Александров» + «ОТ-2437»
14:41
Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных

На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных

На Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина», Вечному огню и памятной плите сотрудникам органов внутренних дел и пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В торжественно-траурной церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты городского парламента Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин, Вера Сергеева. Дань памяти и признательности отдали также представители исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководство ГУ МВД России, Управления на транспорте МВД России по СЗФО, профильные вузы и училища города.

Мероприятие прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник зародился в 1715 году – именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Долгие годы он отмечался как «День милиции». Свое нынешнее название приобрел в 2011 году  после вступления в силу закона «О полиции».

– Сегодня мы вспоминаем ветеранов, сотрудников милиции и пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В годы блокады Ленинград обороняли более 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Они обеспечивали эвакуацию населения, боролись с преступностью, в экстремальных условиях обеспечивали общественный порядок. Петербургские полицейские и сейчас находятся на передовой, защищают права и интересы граждан, обеспечивают национальную безопасность. Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел успехов в нелегкой службе и крепкого здоровья, – прокомментировал Александр Бельский.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
22-09-2022, 18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
8-11-2012, 17:11
В Петербурге почтили память погибших сотрудников ОВД
3-11-2022, 09:49
В Петербурге молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу
6-05-2016, 16:38
Молодые петербуржцы поклонились великому подвигу солдат

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
99
Вчера, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
222
6-11-2022, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
0
120
6-11-2022, 12:48
В Ленобласти фура насмерть сбила пенсионера
Наверх