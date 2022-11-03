В Петербурге молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу

Вчера 75 сотрудников ГУ МВД России по г. СПб и ЛО поклялись верности Отечеству.

Присяга сотрудников, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, в торжественной обстановке уже по традиции проводится в памятном зале Музея-монумента героическим защитникам Ленинграда на пл. Победы в Петербурге. 2 ноября 2022 года Присягу приняли 75 молодых специалистов.

В мероприятии приняло участие руководство ГУ МВД России. Почетными гостями стали ветераны органов внутренних дел и родственники молодых сотрудников.

Специалисты как полноправные сотрудники начнут службу в территориальных органах МВД России СПб и ЛО и структурных подразделениях Главка.

Они будут трудиться в следствии, уголовном розыске, службе участковых, ГИБДД, патрульно-постовой службе, миграционной службе и прочих.

К Вечному огню в знак глубочайшей признательности героическим защитникам блокадного Ленинграда присутствующие возложили цветы.